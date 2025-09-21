Conférence : « Restituer l’église disparue de Mirepoix » Cathédrale Saint-Maurice Mirepoix

Gratuit. Réservation obligatoire.

Tristan Bergerot (guide-conférencier) présentera les rares indices laissés par l’église primitive inaugurée en 1298 par les seigneurs de Mirepoix et aujourd’hui ensevelie sous les constructions ultérieures. Grâce à des restitutions virtuelles 3D projetées, il vous fera découvrir son architecture, ses décors et un style d’inspiration catalane.

Réservation recommandée auprès de l’Office de tourisme des Pyrénées Cathares: sur place ou en ligne https://www.pyreneescathares.com/ (rubrique : agenda).

Office de tourisme de Mirepoix (05.61.68.83.76) ou de Lavelanet (05.61.01.22.20).

Rdv : à l’intérieur de l’église

Le porche nord date du XVe siècle, et a été surmonté d'une pièce voûtée communiquant avec l'évêché, sorte de tribune où l'évêque pouvait se rendre depuis ses appartements. La vaste nef est encadrée de chapelles prises entre la grande saillie des contreforts (XIVe ou XVe siècle).

© Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares