Conférence Restituer les rues de Rome une problématique centrale pour comprendre l’urbanisme de la ville Vesunna, site-musée gallo-romain Périgueux

Conférence Restituer les rues de Rome une problématique centrale pour comprendre l’urbanisme de la ville

Vesunna, site-musée gallo-romain 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux Dordogne

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Autour de l’exposition L’Antiquité au coin de la rue. Voir et percevoir l’espace public gallo-romain jusqu’au 8 mars 2025.

Restituer les rues de Rome une problématique centrale pour comprendre l’urbanisme de la Ville.

Sophie Madeleine, ingénieur de recherche HDR, dirige le CIREVE (Université de Caen).

Philippe Fleury, professeur de latin émérite, est le fondateur du projet de restitution virtuelle de Rome.

Depuis 1994, une équipe de l’Université de Caen reconstitue virtuellement Rome au IVᵉ siècle, incluant extérieurs, certains intérieurs et systèmes mécaniques, à partir de sources textuelles, archéologiques et iconographiques liées au modèle numérique. La présentation expose leur méthodologie et propose un voyage dans le modèle virtuel.

Vesunna, site-musée gallo-romain 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 00 92 vesunna@perigueux.fr

