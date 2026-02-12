Conférence Retour sur les résultats des élections chiliennes et sur la campagne électorale en Colombie Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Conférence Retour sur les résultats des élections chiliennes et sur la campagne électorale en Colombie

Mercredi 25 mars 2026 de 18h15 à 20h. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-25 18:15:00

fin : 2026-03-25 20:00:00

2026-03-25

Trente-cinq ans après la fin de la dictature, les Chiliens ont élu le 14 décembre 2025, un nouveau président d’extrême droite revendiquant ouvertement l’héritage de Pinochet. Plus de cinq ans après le printemps chilien , Mathilde Allain interrogera ce basculement accompagné par une forme de révisionnisme historique.



Au-delà du Chili, Sophie Daviaud reviendra sur le contexte régional latino-américain marqué par l’expansion des droites conservatrices et par le retour agressif des Etats-Unis dans la région, notamment depuis leur intervention militaire au Venezuela.



Les deux conférencières analyseront le contexte électoral en Colombie. Quel avenir politique pour ce pays marqué par de fortes tensions avec les Etats-Unis et par une augmentation de la polarisation et de la fragmentation ? La campagne voit s’affronter un leader de gauche, plutôt continuateur de la politique de l’actuel président Petro, des candidats centristes, un candidat représentant la droite traditionnelle et une figue de l’extrême droite conservatrice. La Colombie échappera-t-elle à la vague de droite qui gagne la région ?



Intervenantes



– Mathilde Allain, maîtresse de conférences en science politique à l’IHEAL (Paris)

– Sophie Daviaud, Maîtresse de conférences en science politique, Sciences Po Aix .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 04 70 00

