Conférence « Retour sur l’histoire de l’ancien institut hélio-marin » Samedi 20 septembre, 10h30 Salle Manaoc Landes

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Conférence – Histoire de l’ancien Hélio-Marin : mémoire d’un lieu en transformation

La Région Nouvelle-Aquitaine vous propose une conférence animée par Claire Steimer, conservatrice du patrimoine au service Patrimoine et inventaire, consacrée à l’histoire de l’ancien Hélio-Marin, établissement emblématique aujourd’hui en cours de déconstruction.

À travers archives, anecdotes et témoignages, cette rencontre reviendra sur la vocation de ce site, son rôle dans la vie locale et son évolution au fil des décennies.

Un moment pour comprendre comment mémoire et avenir se conjuguent au cœur de ce lieu symbolique.

Salle Manaoc Route océane 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine http://www.ville-labenne.fr 0559454660

© Conservatoire du Littoral