Conférence Retour vers le futur, notre territoire vu par le Tétras Chamonix-Mont-Blanc

Conférence Retour vers le futur, notre territoire vu par le Tétras

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-08-09

2025-08-09

Les leçons du passé pour inventer un futur.

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

English :

Learning from the past to invent the future.

German :

Lehren aus der Vergangenheit, um eine Zukunft zu erfinden.

Italiano :

Imparare dal passato per inventare un futuro.

Espanol :

Aprender del pasado para inventar un futuro.

