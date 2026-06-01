CONFÉRENCE RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE PRATS-DE-MOLLO Prats-de-Mollo-la-Preste vendredi 12 juin 2026.

Prats-de-Mollo-la-Preste

CONFÉRENCE RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE PRATS-DE-MOLLO

Cinéma Le Nouveau Palace Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:30:00

fin : 2026-06-12 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Conférence Rétrospective de la réserve de Prats-de-Mollo animée par Pascal Gaultier

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Cinéma Le Nouveau Palace Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55 charlotte.besombes@canigo-grandsite.fr

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English :

Conference Retrospective of the Prats-de-Mollo reserve by Pascal Gaultier

L’événement CONFÉRENCE RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE PRATS-DE-MOLLO Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR