CONFÉRENCE RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE PRATS-DE-MOLLO Prats-de-Mollo-la-Preste
CONFÉRENCE RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE PRATS-DE-MOLLO Prats-de-Mollo-la-Preste vendredi 12 juin 2026.
Prats-de-Mollo-la-Preste
CONFÉRENCE RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE PRATS-DE-MOLLO
Cinéma Le Nouveau Palace Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:30:00
fin : 2026-06-12 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Conférence Rétrospective de la réserve de Prats-de-Mollo animée par Pascal Gaultier
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Cinéma Le Nouveau Palace Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55 charlotte.besombes@canigo-grandsite.fr
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English :
Conference Retrospective of the Prats-de-Mollo reserve by Pascal Gaultier
L’événement CONFÉRENCE RÉTROSPECTIVE DE LA RÉSERVE NATURELLE DE PRATS-DE-MOLLO Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-06-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR