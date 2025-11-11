Conférence Retrouver la joie six qualités qui transforment nos vies ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Conférence Retrouver la joie six qualités qui transforment nos vies

ARGELES-GAZOST 11 Rue des Poilus Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-11 20:00:00

fin : 2025-11-13 22:00:00

L’Association Dhagpo Vallées des Gaves vous invite à trois conférences

Ces soirées sont ouvertes à toutes et à tous, pratiquants ou non. Aucune connaissance préalable n’est requise.

Participation par soirée: 10 € pour les non-adhérents 8 € pour les adhérents la participation financière ne doit pas être un obstacle à votre venue, chacun pourra participer en fonction de ses possibilités

Informations par téléphone.

La pratique des six Paramitas est un des chemins que le Bouddha a enseigné, fondé sur l’expérience directe et la transformation intérieure. La pratique des six Pāramitās (ou qualités ) est l’une des voies pour sortir de nos fonctionnements habituels et de toutes les formes de mal-être.

Développer ces qualités permet

De mieux vivre les situations difficiles, D’être en accord avec notre bonté fondamentale, D’entrer en relation plus harmonieusement avec les autres.

Avec Droupla Birgit.

Enseignante au centre européen Dhagpo Kagyu Ling en Dordogne, Droupla Birgit partagera ces enseignements bouddhistes avec clarté et bienveillance. Elle expliquera comment appliquer ces six qualités dans notre quotidien, et répondra aux questions des participants.

Les qualités abordées

1. Générosité 2. Éthique 3. Patience 4. Persévérance 5. Concentration 6. Sagesse .

+33 6 01 29 10 14

English :

The Association Dhagpo Vallées des Gaves invites you to three conferences

These evenings are open to all, practicing or not. No prior knowledge is required.

Cost per evening: ? 10 ? for non-members ? 8 ? for members Please note that financial participation should not prevent you from coming, and that everyone is welcome to participate according to their means

Information by phone.

German :

Die Association Dhagpo Vallées des Gaves lädt Sie zu drei Vorträgen ein

Diese Abende sind für alle offen, ob Praktizierende oder Nicht-Praktizierende. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Teilnahmegebühr pro Abend: ? 10 ? für Nicht-Mitglieder ? 8 ? für Mitglieder Die finanzielle Beteiligung soll kein Hindernis für Ihr Kommen sein, jeder kann nach seinen Möglichkeiten teilnehmen

Informationen per Telefon.

Italiano :

L’Associazione Dhagpo Vallées des Gaves vi invita a tre conferenze

Queste serate sono aperte a tutti, praticanti e non. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare.

Costo per serata: 10 euro per i non soci e 8 euro per i soci. Il costo non deve essere un ostacolo alla vostra presenza; ognuno può partecipare in base alle proprie possibilità

Informazioni telefoniche.

Espanol :

La Asociación Dhagpo Vallées des Gaves le invita a tres conferencias

Estas veladas están abiertas a todos, practicantes o no. No se requieren conocimientos previos.

Coste por velada: 10€ para los no socios 8€ para los socios. El coste no debe ser un obstáculo para venir; cada uno puede participar en función de sus posibilidades

Información por teléfono.

