Conférence Revenir, l’érpreuve du retour Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence

Conférence Revenir, l’érpreuve du retour

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiant ou demandeur d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:30:00

fin : 2026-03-19 19:30:00

Date(s) :

2026-03-19

On part en exil pour fuir la guerre, la famine, des conflits politiques ou familiaux ; on part en voyage pour découvrir le vaste monde, changer d’horizon.

Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme

English :

People go into exile to escape war, famine, political or family conflicts; they travel to discover the wide world, to change their horizons.

