Conférence Revenir, l’érpreuve du retour Auditorium M. PIC Conseil départemental Valence jeudi 19 mars 2026.
Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiant ou demandeur d’emploi
Début : 2026-03-19 19:30:00
fin : 2026-03-19 19:30:00
2026-03-19
On part en exil pour fuir la guerre, la famine, des conflits politiques ou familiaux ; on part en voyage pour découvrir le vaste monde, changer d’horizon.
Auditorium M. PIC Conseil départemental 26 Av. du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr
People go into exile to escape war, famine, political or family conflicts; they travel to discover the wide world, to change their horizons.
