Conférence rêves d’Orient Rue Abbé Le Barh Erdeven

Conférence rêves d’Orient

Rue Abbé Le Barh Espace culturel Le Roelan – Erdeven Morbihan

Diane Goulard guide conférencière, nous invite à observer les œuvres et les artistes sur la thématique de rêves d’Orient décliné en 3 volets distincts.

Pas de réservation

Venez juste un peu en avance pour retirer vos places. .

Rue Abbé Le Barh Espace culturel Le Roelan – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 64 62

