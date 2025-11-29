Conférence rêves d’Orient Rue Abbé Le Barh Erdeven
Conférence rêves d’Orient
Rue Abbé Le Barh Espace culturel Le Roelan – Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Début : 2025-11-29 17:30:00
Diane Goulard guide conférencière, nous invite à observer les œuvres et les artistes sur la thématique de rêves d’Orient décliné en 3 volets distincts.
Pas de réservation
Venez juste un peu en avance pour retirer vos places. .
