Conférence revigorante sur les souffrances dans la cour d’école Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier
Conférence revigorante sur les souffrances dans la cour d’école Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier mardi 28 octobre 2025.
Conférence revigorante sur les souffrances dans la cour d’école
Place du 11 Novembre Carcom Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 20:00:00
fin : 2025-10-28 22:00:00
Date(s) :
2025-10-28
.
Place du 11 Novembre Carcom Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté ijlonslesaunier@jeunes-bfc.fr
English : Conférence revigorante sur les souffrances dans la cour d’école
German : Conférence revigorante sur les souffrances dans la cour d’école
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence revigorante sur les souffrances dans la cour d’école Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION