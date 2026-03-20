Conférence Révolution et République au Pays de Remiremont salle des conférences du centre culturel de Remire Remiremont
Conférence Révolution et République au Pays de Remiremont salle des conférences du centre culturel de Remire Remiremont vendredi 3 avril 2026.
Conférence Révolution et République au Pays de Remiremont
salle des conférences du centre culturel de Remire 2 Place Henri Utard Remiremont Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 22:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Bertrand Claudel nous présentera un diaporama illustré sur les évènements de la Révolution et les débuts de la République à Remiremont et dans la région. Lors de cette conférence, vous pourrez vous procurer l’ouvrage de Bertrand.Tout public
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salle des conférences du centre culturel de Remire 2 Place Henri Utard Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 59 12
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English :
Bertrand Claudel will present an illustrated slide show on the events of the Revolution and the beginnings of the Republic in Remiremont and the surrounding region. Bertrand?s book will be available for purchase at the conference.
L’événement Conférence Révolution et République au Pays de Remiremont Remiremont a été mis à jour le 2026-03-20 par OT REMIREMONT
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