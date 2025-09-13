Conférence RICHARD WAGNER, UN GRAND ROMANTIQUE par Bernadette Fantin-Epstein SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Début : 2025-09-13 17:30:00

2025-09-13

Conférence Richard Wagner, un grand romantique allemand.

Par Marie-Bernadette Fantin-Epstein, docteur ès-Lettres, maître de Conférences honoraire à l’Université Jean Jaurès de Toulouse.

Gratuit. Association du Livre pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Lecture Richard Wagner, a great German romantic.

By Marie-Bernadette Fantin-Epstein, Doctor of Letters, honorary lecturer at Toulouse’s Jean Jaurès University.

German :

Vortrag Richard Wagner, ein großer deutscher Romantiker.

Von Marie-Bernadette Fantin-Epstein, Dr. ès-Lettres, Honorarprofessorin an der Universität Jean Jaurès in Toulouse.

Italiano :

Richard Wagner, il grande romantico tedesco.

Di Marie-Bernadette Fantin-Epstein, dottore in lettere, docente onorario presso l’Université Jean Jaurès di Tolosa.

Espanol :

Richard Wagner, el gran romántico alemán.

Por Marie-Bernadette Fantin-Epstein, doctora en Letras, profesora honoraria de la Universidad Jean Jaurès de Toulouse.

