Conférence RICHARD WAGNER, UN GRAND ROMANTIQUE par Bernadette Fantin-Epstein SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Conférence RICHARD WAGNER, UN GRAND ROMANTIQUE par Bernadette Fantin-Epstein SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 13 septembre 2025.
Conférence RICHARD WAGNER, UN GRAND ROMANTIQUE par Bernadette Fantin-Epstein
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 17:30:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Conférence Richard Wagner, un grand romantique allemand.
Par Marie-Bernadette Fantin-Epstein, docteur ès-Lettres, maître de Conférences honoraire à l’Université Jean Jaurès de Toulouse.
Gratuit. Association du Livre pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe .
SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
Lecture Richard Wagner, a great German romantic.
By Marie-Bernadette Fantin-Epstein, Doctor of Letters, honorary lecturer at Toulouse’s Jean Jaurès University.
German :
Vortrag Richard Wagner, ein großer deutscher Romantiker.
Von Marie-Bernadette Fantin-Epstein, Dr. ès-Lettres, Honorarprofessorin an der Universität Jean Jaurès in Toulouse.
Italiano :
Richard Wagner, il grande romantico tedesco.
Di Marie-Bernadette Fantin-Epstein, dottore in lettere, docente onorario presso l’Université Jean Jaurès di Tolosa.
Espanol :
Richard Wagner, el gran romántico alemán.
Por Marie-Bernadette Fantin-Epstein, doctora en Letras, profesora honoraria de la Universidad Jean Jaurès de Toulouse.
L’événement Conférence RICHARD WAGNER, UN GRAND ROMANTIQUE par Bernadette Fantin-Epstein Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-21 par OT de St Lary|CDT65