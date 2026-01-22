Conférence Richard Werly L’Amérique et nous Le Palais Royan Événements Royan

Conférence Richard Werly L’Amérique et nous

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03 19:15:00

Date(s) :

2026-02-03

Comment l’Amérique de Donald Trump transforme nos vies et transforme la France ? On accueille Richard Werly, journaliste et essayiste franco-suisse reconnu pour la finesse de ses analyses et son regard éclairé sur l’actualité internationale.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

How is Donald Trump?s America transforming our lives and transforming France? We welcome Richard Werly, a Franco-Swiss journalist and essayist renowned for the finesse of his analyses and his enlightened view of international current affairs.

