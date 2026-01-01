Conférence : rien de banal dans notre quotidien ! Pavillon Carré de Baudouin Paris

Ce nouveau cycle d’impromptus philosophiques et circassiens inverse quelque peu la méthode : ce n’est plus le cirque qui s’invite dans le monde philosophique, mais la philosophie qui s’invite dans le monde du cirque. Le point de départ du travail est une recherche artistique bien particulière, portée par un·e artiste de cirque. Quelle portée philosophique peut contenir une telle recherche ? Que dire en marge et au cœur du geste circassien ? Y aurait‑il une ou plusieurs philosophies du cirque ?

Pour le premier impromptu de cette édition, nous partons du quotidien, puisque tel est le champ de travail du jeune et talentueux jongleur Matthias Bruchez, artiste‑apprenti à l’Académie Fratellini. Qu’y a-t-il d’extraordinaire dans nos habitudes de vie ? Comment la jonglerie, l’art du spectaculaire par excellence, peut-elle révéler la poésie de gestes pourtant si coutumiers ? Ne faudrait-il pas repenser le quotidien et rompre avec le cliché qui le réduit à une banale et ennuyeuse chose indigne d’intérêt ? La philosophie, appuyée sur cette recherche artistique, doit penser la singularité invisible de nos existences, cachée derrière l’apparente répétition de nos actions quotidiennes.

Dans un ping‑pong de mini‑conférences un peu folles, cet impromptu sur le quotidien promet de surprendre !

Par Guillaume Clayssen, agrégé de philosophie, metteur en scène et comédien

Cycle : Les philosophies du cirque avec Guillaume Clayssen

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/rien-de-banal-dans-notre-quotidien/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr



