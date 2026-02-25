Conférence Ripisylves et trognes Le Bec-Hellouin
Conférence Ripisylves et trognes
Bibliothèque Alban Cayrol 3 Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Début : 2026-03-20 18:00:00
2026-03-20
Conférence pas Yannis Saoudi-Meard .
Bibliothèque Alban Cayrol 3 Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com
English : Conférence Ripisylves et trognes
