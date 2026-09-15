Conférence : Rivalité entre François 1er et Henri VIII d’Angleterre Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
mardi 15 septembre 2026 · Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade · Saint-Germain-Laprade
Informations pratiques
Saint-Germain-Laprade
Conférence : Rivalité entre François 1er et Henri VIII d’Angleterre
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Conférence consacrée à la rivalité entre François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d’Angleterre. Une plongée dans l’histoire et les relations tumultueuses entre les deux souverains. Gratuit et ouvert à tous.
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22
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English :
A lecture on the rivalry between Francis I, King of France, and Henry VIII, King of England. A deep dive into history and the tumultuous relationship between the two monarchs. Free and open to all.
L’événement Conférence : Rivalité entre François 1er et Henri VIII d’Angleterre Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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