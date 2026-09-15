Conférence : Rivalité entre François 1er et Henri VIII d’Angleterre Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Informations pratiques

Saint-Germain-Laprade

Conférence : Rivalité entre François 1er et Henri VIII d’Angleterre

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Conférence consacrée à la rivalité entre François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d’Angleterre. Une plongée dans l’histoire et les relations tumultueuses entre les deux souverains. Gratuit et ouvert à tous.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22

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English :

A lecture on the rivalry between Francis I, King of France, and Henry VIII, King of England. A deep dive into history and the tumultuous relationship between the two monarchs. Free and open to all.

L’événement Conférence : Rivalité entre François 1er et Henri VIII d’Angleterre Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay