Conférence Robert Delaunay, un humaniste du XXe siècle dans la Manche , par de Chantal Procureur et Yves Marion Archives départementales de la Manche Saint-Lô

Conférence Robert Delaunay, un humaniste du XXe siècle dans la Manche , par de Chantal Procureur et Yves Marion

Archives départementales de la Manche 103 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Début : 2026-03-18 18:00:00

fin : 2026-03-18 19:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Jeune normand d’origine modeste, travailleur et déterminé, il devint instituteur dans le département de l’Orne, puis professeur d’Ecole primaire supérieure et Inspecteur d’enseignement primaire dans celui de la Manche. Il fut un homme attaché aux valeurs de l’Ecole républicaine reposant sur la laïcité, gage de tolérance. Il chercha constamment à améliorer la condition des jeunes et des adultes en difficulté au sein de la Fédération des OEuvres laïques de la Manche et de La Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Ainsi, lire l’ouvrage sur Robert Delaunay peut être, dans notre époque troublée, une source d’inspiration positive pour l’avenir. .

+33 2 33 75 10 10

