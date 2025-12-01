Conférence « Robert Louis Stevenson, écrivain voyageur et son chemin de vie » Brioude
Conférence « Robert Louis Stevenson, écrivain voyageur et son chemin de vie » Brioude jeudi 11 décembre 2025.
Conférence « Robert Louis Stevenson, écrivain voyageur et son chemin de vie »
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 14:30:00
fin : 2025-12-11 16:30:00
Date(s) :
2025-12-11
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Marie-Virginie CAMBRIELS, musicologue, chanteuse, spécialiste de musique ancienne.
Ouverte à tous les publics.
.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, hosted by Marie-Virginie CAMBRIELS, musicologist, singer and specialist in early music.
Open to all.
German :
Konferenz der Universität für alle, geleitet von Marie-Virginie CAMBRIELS, Musikwissenschaftlerin, Sängerin und Spezialistin für alte Musik.
Offen für alle Altersgruppen.
Italiano :
Conferenza di Marie-Virginie CAMBRIELS, musicologa, cantante e specialista di musica antica.
Aperta a tutti.
Espanol :
Conferencia de Marie-Virginie CAMBRIELS, musicóloga, cantante y especialista en música antigua.
Abierto a todos.
L’événement Conférence « Robert Louis Stevenson, écrivain voyageur et son chemin de vie » Brioude a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne