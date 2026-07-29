Informations pratiques

Plouhinec

Conférence Robert-Louis Stevenson, les chemins de la liberté

Mille-Club rue de Trébeuzec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Françoise Sylvestre, tour à tour journaliste, libraire, écrivaine, invite ses lecteurs et les passionnés d’Écosse à emprunter les chemins que Stevenson a parcourus toute sa vie, toujours en quête d’aventures et de liberté. Elle nous fait emprunter les traces qu’il a laissées, de sa naissance à Édimbourg en 1850 à sa mort à Samoa en 1894. .

Mille-Club rue de Trébeuzec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 76 09 77 07

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English :

L’événement Conférence Robert-Louis Stevenson, les chemins de la liberté Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz