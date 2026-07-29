Conférence Robert-Louis Stevenson, les chemins de la liberté Plouhinec
vendredi 4 septembre 2026 · Plouhinec
Informations pratiques
Plouhinec
Conférence Robert-Louis Stevenson, les chemins de la liberté
Mille-Club rue de Trébeuzec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Françoise Sylvestre, tour à tour journaliste, libraire, écrivaine, invite ses lecteurs et les passionnés d’Écosse à emprunter les chemins que Stevenson a parcourus toute sa vie, toujours en quête d’aventures et de liberté. Elle nous fait emprunter les traces qu’il a laissées, de sa naissance à Édimbourg en 1850 à sa mort à Samoa en 1894. .
Mille-Club rue de Trébeuzec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 76 09 77 07
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English :
L’événement Conférence Robert-Louis Stevenson, les chemins de la liberté Plouhinec a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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