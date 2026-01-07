Conférence Robert Mapplethorpe, photographe subversif ? Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence
Conférence Robert Mapplethorpe, photographe subversif ?

Lundi 9 février 2026 de 14h30 à 16h.

Aix-Marseille Université Le Cube
29 Avenue Robert Schuman
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône
Lundi 9 février 2026 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-09 14:30:00
fin : 2026-02-09 16:00:00
2026-02-09
Conférence animée par le Photographe américain, Robert Mapplethorpe (1946-1989) qui donne à voir les exclus de la société́, jugés déviants, dans des œuvres techniquement classiques il leur ouvre les portes de l’art, leur offre une représentation.
Il témoigne d’une sous-culture, différenciée de la culture hégémonique, depuis celle-ci celle de marginaux par leurs pratiques, par leur situation, par leur foi en la photographie qui accède au statut d’art, celle d’identités à la marge.
Son œuvre éclaire et questionne une époque, un système, une approche du genre et de la sexualité́, mais aussi de l’art contemporain, la subversion comme étalon. .
Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr
English :
Conference hosted by American photographer Robert Mapplethorpe (1946-1989)
