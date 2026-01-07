Conférence Robert Mapplethorpe, photographe subversif ? Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Conférence Robert Mapplethorpe, photographe subversif ?

Lundi 9 février 2026 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par le Photographe américain, Robert Mapplethorpe (1946-1989) qui donne à voir les exclus de la société́, jugés déviants, dans des œuvres techniquement classiques il leur ouvre les portes de l’art, leur offre une représentation.

Il témoigne d’une sous-culture, différenciée de la culture hégémonique, depuis celle-ci celle de marginaux par leurs pratiques, par leur situation, par leur foi en la photographie qui accède au statut d’art, celle d’identités à la marge.



Son œuvre éclaire et questionne une époque, un système, une approche du genre et de la sexualité́, mais aussi de l’art contemporain, la subversion comme étalon. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

