Conférence Robotique & Intelligence Artificielle — où en est-on vraiment ? CAUTERETS Cauterets

Conférence Robotique & Intelligence Artificielle — où en est-on vraiment ?

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 17:00:00

fin : 2026-04-07 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Robotique &Intelligence Artificielle — où en est-on vraiment ?

Les robots existent déjà. On les trouve dans les usines,les hôpitaux, les entrepôts ou encore dans l’exploration spatiale. De son côté,l’intelligence artificielle progresse à une vitesse impressionnante, portée notamment par des acteurs comme OpenAI ou DeepMind.

Mais attention si les robots sont bien réels, et si l’IA devient de plus en plus performante, la “robotique vraiment intelligente”— des machines capables de comprendre le monde comme nous et de s’adapter à toutes les situations — n’est pas encore là.

Pourquoi ? Parce que le monde réel est complexe.Reconnaître un objet, le saisir sans le casser, se déplacer dans un environnement imprévisible, prendre des décisions sûres… ce sont des choses simples pour un humain, mais extrêmement difficiles pour une machine.

Alors, est-ce pour demain ? Les progrès sont rapides,mais nous sommes encore loin des robots totalement autonomes et polyvalents.Pour l’instant, ils excellent surtout dans des tâches précises.

Cette conférence propose de faire le point, sans fantasmes ni catastrophisme

Quelles sont les vraies avancées ?

Quels sont les blocages techniques ?

Quelles opportunités pour la santé, l’industrie ou le quotidien ?

Quels risques en cas de mauvaise utilisation ?

Car au-delà de la technologie, une question essentielle se pose comment développer ces outils de manière éthique, pour qu’ils restent au service de l’humain ?

Une conférence claire, accessible à tous, pour comprendre ce que la robotique et l’IA peuvent (et ne peuvent pas encore) faire ensemble.

Animée par Mourad Benoussaad- Maître de conférences, HDR Laboratoire génie de production (LGP), université de technologie de Tarbes Occitanie Pyrénées (UTTOP)

Gratuit-dans la limite des places disponibles

.

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Robotics & Artificial Intelligence where do we stand?

Robots already exist. They can be found in factories, hospitals, warehouses and even in space exploration. Artificial intelligence, meanwhile, is progressing at an impressive pace, driven in particular by players such as OpenAI and DeepMind.

But beware: while robots are very real, and AI is becoming more and more powerful, truly intelligent robotics machines capable of understanding the world as we do, and adapting to all situations is not yet here.

Why not? Because the real world is complex: recognizing an object, grasping it without breaking it, moving around in an unpredictable environment, making safe decisions? these are simple things for a human, but extremely difficult for a machine.

So, is it tomorrow? Progress is rapid, but we’re still a long way from fully autonomous, multi-purpose robots, which currently excel at specific tasks.

This conference aims to take stock, without fantasizing or catastrophizing:

What are the real advances?

What are the technical obstacles?

What are the opportunities for healthcare, industry and everyday life?

What are the risks of misuse?

Because beyond the technology, an essential question arises: how can we develop these tools ethically, so that they remain at the service of human beings?

A clear conference, accessible to all, to understand what robotics and AI can (and cannot yet) do together.

Hosted by Mourad Benoussaad Senior Lecturer, HDR Production Engineering Laboratory (LGP), Tarbes Occitanie Pyrenees University of Technology (UTTOP)

Free of charge subject to availability

L’événement Conférence Robotique & Intelligence Artificielle — où en est-on vraiment ? Cauterets a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Cauterets|CDT65