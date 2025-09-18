Conférence: Roger Lescure (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde

Conférence: Roger Lescure (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde jeudi 18 septembre 2025.

Conférence: Roger Lescure (Salle d’honneur de la Mairie )

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Conférence par Nathalie Sage Pranchère, historienne, dans le cadre de la Mise à l’honneur des Compagnons de la Libération en Corrèze, le jeudi 18 septembre à 18h, salle d’honneur de la mairie de Brive.

Entrée libre. .

rue Charles Teyssier Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 06 08

English : Conférence: Roger Lescure (Salle d’honneur de la Mairie )

German : Conférence: Roger Lescure (Salle d’honneur de la Mairie )

Italiano :

Espanol : Conférence: Roger Lescure (Salle d’honneur de la Mairie )

L’événement Conférence: Roger Lescure (Salle d’honneur de la Mairie ) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-06 par Corrèze Tourisme