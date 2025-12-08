Conférence Roi René, 1ère partie Encagnane Aix-en-Provence

Conférence Roi René, 1ère partie

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 10h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Anastasia Chopplet, Marie France Bedoyan et Michèle Blanc.

Figure emblématique de la Provence au XVe siècle, le Bon Roi René marque encore aujourd’hui l’histoire d’Aix-en-Provence, ville dont il fit l’un des cœurs culturels de son royaume. Protecteur des arts et des lettres, amoureux des paysages et des traditions provençales, René d’Anjou a laissé derrière lui une mémoire chaleureuse, faite de fêtes, de couleurs et d’humanisme.

Par trois conférences, Anastasia Chopplet et ses lectrices parcourront l’œuvre littéraire du Roi René. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

Hosted by Anastasia Chopplet, Marie France Bedoyan and Michèle Blanc.

