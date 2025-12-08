Conférence Roi René, 1ère partie Encagnane Aix-en-Provence
Conférence Roi René, 1ère partie Encagnane Aix-en-Provence samedi 17 janvier 2026.
Conférence Roi René, 1ère partie
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 10h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Conférence animée par Anastasia Chopplet, Marie France Bedoyan et Michèle Blanc.
Figure emblématique de la Provence au XVe siècle, le Bon Roi René marque encore aujourd’hui l’histoire d’Aix-en-Provence, ville dont il fit l’un des cœurs culturels de son royaume. Protecteur des arts et des lettres, amoureux des paysages et des traditions provençales, René d’Anjou a laissé derrière lui une mémoire chaleureuse, faite de fêtes, de couleurs et d’humanisme.
Par trois conférences, Anastasia Chopplet et ses lectrices parcourront l’œuvre littéraire du Roi René. .
Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71
Hosted by Anastasia Chopplet, Marie France Bedoyan and Michèle Blanc.
