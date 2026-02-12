Conférence Roi René, 2e Partie Encagnane Aix-en-Provence

Conférence Roi René, 2e Partie

Samedi 28 mars 2026 de 10h à 0h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

2026-03-28

Figure emblématique de la Provence au XVe siècle, protecteur des arts et des lettres le Bon Roi René marque encore aujourd’hui l’histoire d’Aix-en-Provence par ses écrits.

La deuxième partie évoquera la pastourelle Regnault et Janneton, composée vers le milieu du XVe siècle. Dans cette même conférence sera abordé le Livre des Tournois, le texte décrit un tournoi fictif entre le duc de Bretagne et le duc de Bourbon .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71

English :

An emblematic figure of 15th-century Provence, and a patron of the arts and literature, Good King René still leaves his mark on the history of Aix-en-Provence through his writings.

