Conference » rosa bonheur » par claudie roger Rue de la République Givry jeudi 9 octobre 2025.

GIVRY Conférence Rosa Bonheur, femme-peintre libre et indépendante

A2c / Femmes RegARTS / Conférence par Claudie Roger Née dans une famille d’artistes bordelais, Rosa Bonheur (1822-1899) connue du grand public comme artiste animalière apporte à l’histoire de l’art du XIXe siècle, une richesse et une modernité trop longtemps ignorées. Elle arrive à Paris avec sa famille dès 1828 et fréquentera le Louvre vers 1834.

Le bestiaire de Rosa Bonheur atteint son apogée au château de By, sa résidence définitive au cœur de la forêt de Fontainebleau chevaux, chiens, emblématiques lions, cerfs, sangliers… tous vivent auprès de l’artiste, secondée par le commandant Rousseau, son vétérinaire attitré.

La nature s’avère le véritable atelier de Rosa Bonheur. Regarder ses œuvres nous permet une réelle rencontre avec le vivant.

Chez cette artiste, l’animal n’est pas, un prétexte à une œuvre elle le représente avec la même dignité que les humains. .

