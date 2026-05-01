Conférence Rose Valland Micro-Folie Pons Pons

Pons

Conférence Rose Valland

Micro-Folie Pons Chapelle St Gilles Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 16:45:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez le parcours de Rose Valland, historienne de l’art et figure de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, samedi 23 mai de 16h à 16h45 à la Micro-Folie de Pons.

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Micro-Folie Pons Chapelle St Gilles Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 51 35 culture@pons-ville.fr

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English :

Discover the life and work of Rose Valland, art historian and Resistance fighter during the Second World War, Saturday May 23 from 4pm to 4:45pm at Micro-Folie in Pons.

L’événement Conférence Rose Valland Pons a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge