Conférence Rose Valland Micro-Folie Pons Pons
Conférence Rose Valland Micro-Folie Pons Pons samedi 23 mai 2026.
Pons
Conférence Rose Valland
Micro-Folie Pons Chapelle St Gilles Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 16:45:00
Date(s) :
2026-05-23
Découvrez le parcours de Rose Valland, historienne de l’art et figure de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, samedi 23 mai de 16h à 16h45 à la Micro-Folie de Pons.
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Micro-Folie Pons Chapelle St Gilles Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 95 51 35 culture@pons-ville.fr
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English :
Discover the life and work of Rose Valland, art historian and Resistance fighter during the Second World War, Saturday May 23 from 4pm to 4:45pm at Micro-Folie in Pons.
L’événement Conférence Rose Valland Pons a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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