Conférence « Roubaix, Art déco » Dimanche 21 septembre, 11h00 Foyer du mutilé – Foyer du projet Nord

Accès libre

Construit dans l’entre-deux-guerres, le Foyer du Mutilé est un bâtiment remarquable de style Art déco, érigé pour accueillir les anciens combattants et blessés de guerre.

Aujourd’hui réinvesti par le Foyer du Projet, il est devenu le point névralgique du Quartier Créatif, où se croisent des initiatives culturelles, artistiques et sociales. Une conférence présentera les caractéristiques de l’Art déco roubaisien, courant architectural que l’on retrouve dans de nombreux édifices et rues de la ville.

Foyer du mutilé – Foyer du projet 3 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Foyer du Mutilé © Anaïs Gadeau