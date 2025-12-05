Conférence Routes et chemins d’autrefois en Gascogne Sorde-l’Abbaye

Conférence Routes et chemins d’autrefois en Gascogne

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Conférence proposée par Alexis Ichas sur la thématique des routes et des chemins. Organisée par la mairie de Sorde dans le cadre de la Saison culturelle.

Le saviez-vous ? Le mot chemin fait partie de nos plus anciens mots, issu d’un mot gaulois signifiant marcher ! Des chemins d’autrefois, dont regorgent encore les environs de Sorde, sont nés nos villages et les routes modernes, itinéraires des Postes à chevaux et des relais de diligences qui traversèrent les Landes pendant des siècles.

Venez découvrir l’histoire inattendue et surprenante de nos routes et de nos chemins vous ne pouvez pas vous perdre, tous les chemins mènent à Sorde ! Conférence proposée par Alexis Ichas et organisée par la mairie de Sorde dans le cadre de la Saison culturelle. .

Salle des fêtes Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 04 83

English : Conférence Routes et chemins d’autrefois en Gascogne

No village has ever been spared a news item, from the most dramatic to the sometimes comical. From car accidents on horseback to shipwrecks on the Gaves Réunis, from an alleged apparition of the Virgin Mary near Sorde to bloody crimes that are still remembered.

German : Conférence Routes et chemins d’autrefois en Gascogne

Von Alexis Ichas vorgeschlagener Vortrag zum Thema Straßen und Wege. Organisiert vom Rathaus von Sorde im Rahmen der Kultursaison.

Italiano :

Conferenza di Alexis Ichas sul tema delle strade e dei sentieri. Organizzato dal Comune di Sorde nell’ambito della sua stagione culturale.

Espanol : Conférence Routes et chemins d’autrefois en Gascogne

Ningún pueblo se ha librado de una noticia, desde las más dramáticas hasta las a veces cómicas. De los accidentes de coche a caballo a los naufragios en los Gaves Réunis, de una supuesta aparición de la Virgen María cerca de Sorde a crímenes sangrientos que aún se recuerdan.

L’événement Conférence Routes et chemins d’autrefois en Gascogne Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans