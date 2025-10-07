Conférence Ry
La Mairie de Ry a le plaisir de vous convier à une CONFÉRENCE GRATUITE, organisée dans le cadre de la FÊTE DE LA SCIENCE, en partenariat avec la bibliothèque de RY.
Thème Apprendre à économiser l’intelligence artificielle dans l’électronique de demain
Intervenant Chouaib DJAGHLOUL, doctorant
Cette rencontre de vulgarisation scientifique est ouverte à tous les publics curieux de découvrir la recherche, la technologie et les innovations.
Lieu Salle du Conseil Municipal (connexion avec écran numérique) .
Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie accueil.mairie@mairie-ry.fr
