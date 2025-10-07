Conférence Ry

Conférence Ry mardi 7 octobre 2025.

Conférence

Grand’rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 17:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

Date(s) :

2025-10-07

La Mairie de Ry a le plaisir de vous convier à une CONFÉRENCE GRATUITE, organisée dans le cadre de la FÊTE DE LA SCIENCE, en partenariat avec la bibliothèque de RY.

Thème Apprendre à économiser l’intelligence artificielle dans l’électronique de demain

Intervenant Chouaib DJAGHLOUL, doctorant

Cette rencontre de vulgarisation scientifique est ouverte à tous les publics curieux de découvrir la recherche, la technologie et les innovations.

Lieu Salle du Conseil Municipal (connexion avec écran numérique) .

Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie accueil.mairie@mairie-ry.fr

English : Conférence

