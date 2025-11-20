Conférence Rythmes et couleurs La modernité de Sonia Delaunay Centre Pompidou-Metz Metz

Conférence Rythmes et couleurs La modernité de Sonia Delaunay

Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20 19:30:00

2025-11-20

Par Anne HORVATH.

Lors de sa première présentation à Berlin, en 1913, à la galerie Der Sturm, la célèbre toile de Sonia Delaunay, aujourd’hui dénommée Le Bal Bullier (1913), portait le titre programmatique de Mouvement, couleur, profondeur, danse, Bullier.

Cette énumération de qualificatifs témoigne de l’ambition de Sonia Delaunay de synthétiser dans cette œuvre ses multiples recherches.

Dans cette perspective, cette conférence interroge l’émergence de l’orphisme, courant fondé sur l’observation de la lumière et sa capacité à libérer les couleurs, mais aussi le motif de la danse et de la fête comme vecteur de représentation du mouvement et d’expression de l’énergie de la vie moderne.

En filigrane sera tissée l’histoire fascinante du Bal Bullier, haut lieu de rencontre et de création pour l’avant-garde.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

English :

By Anne HORVATH.

When Sonia Delaunay’s famous painting, now known as Le Bal Bullier (1913), was first shown at the Der Sturm gallery in Berlin in 1913, it bore the programmatic title Mouvement, couleur, profondeur, danse, Bullier.

This enumeration of qualifiers testifies to Sonia Delaunay’s ambition to synthesize her multiple research in this work.

With this in mind, this talk examines the emergence of Orphism, a movement based on the observation of light and its ability to liberate colors, as well as the motif of dance and celebration as a means of representing movement and expressing the energy of modern life.

The fascinating story of the Bal Bullier, a meeting place and creative hub for the avant-garde, is woven into the fabric.

This lecture is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

German :

Von Anne HORVATH.

Als Sonia Delaunays berühmtes Gemälde, das heute als Le Bal Bullier (1913) bezeichnet wird, 1913 in der Berliner Galerie Der Sturm zum ersten Mal ausgestellt wurde, trug es den programmatischen Titel Bewegung, Farbe, Tiefe, Tanz, Bullier.

Diese Aufzählung von Bezeichnungen zeugt von Sonia Delaunays Ehrgeiz, ihre zahlreichen Forschungen in diesem Werk zusammenzufassen.

Vor diesem Hintergrund befasst sich der Vortrag mit der Entstehung des Orphismus, einer Strömung, die auf der Beobachtung des Lichts und seiner Fähigkeit, Farben freizusetzen, beruht, aber auch mit dem Motiv des Tanzes und des Festes als Vektor für die Darstellung von Bewegung und als Ausdruck der Energie des modernen Lebens.

Als Wasserzeichen wird die faszinierende Geschichte des Bal Bullier eingewoben, der ein wichtiger Treffpunkt und kreativer Ort für die Avantgarde war.

Dieser Vortrag ist für Mitglieder von Pass-M SOLO, Pass-M DUO und Pass-M Jeune kostenlos.

Italiano :

Di Anne HORVATH.

Quando fu esposto per la prima volta a Berlino nel 1913 presso la galleria Der Sturm, il famoso dipinto di Sonia Delaunay, oggi noto come Le Bal Bullier (1913), portava il titolo programmatico Mouvement, couleur, profondeur, danse, Bullier (Movimento, colore, profondità, danza, Bullier).

Questa enumerazione di qualificatori testimonia l’ambizione di Sonia Delaunay di sintetizzare in quest’opera i suoi molteplici progetti di ricerca.

In questa prospettiva, l’intervento analizza la nascita dell’Orfismo, un movimento basato sull’osservazione della luce e sulla sua capacità di liberare i colori, nonché il motivo della danza e della festa come mezzo per rappresentare il movimento ed esprimere l’energia della vita moderna.

L’affascinante storia del Bal Bullier, luogo d’incontro e centro creativo per le avanguardie, si intreccia con il tessuto.

Questa conferenza è gratuita per i soci Pass-M SOLO, Pass-M DUO e Pass-M Jeune.

Espanol :

Por Anne HORVATH.

Cuando se expuso por primera vez en Berlín en 1913, en la galería Der Sturm, el famoso cuadro de Sonia Delaunay, hoy conocido como Le Bal Bullier (1913), llevaba el título programático Mouvement, couleur, profondeur, danse, Bullier (Movimiento, color, profundidad, danza, Bullier).

Esta enumeración de calificativos atestigua la ambición de Sonia Delaunay de sintetizar en esta obra sus múltiples proyectos de investigación.

En este sentido, esta conferencia aborda la aparición del orfismo, movimiento basado en la observación de la luz y su capacidad para liberar los colores, así como el motivo de la danza y la fiesta como medio de representar el movimiento y expresar la energía de la vida moderna.

La fascinante historia del Bal Bullier, lugar de encuentro y centro creativo de las vanguardias, se entretejerá en el tejido.

Esta conferencia es gratuita para los miembros de Pass-M SOLO, Pass-M DUO y Pass-M Jeune.

