Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence SAAST Gabriel Voisin l’aviateur-constructeur cher aux Tournugeois Palais de justice Salle 15 Tournus

Conférence SAAST Gabriel Voisin l’aviateur-constructeur cher aux Tournugeois Palais de justice Salle 15 Tournus lundi 17 novembre 2025.

Conférence SAAST Gabriel Voisin l’aviateur-constructeur cher aux Tournugeois

Palais de justice Salle 15 Palais de Justice Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17

Date(s) :
2025-11-17

Conférence sur Gabriel Voisin l’aviateur-constructeur cher aux Tournugeois par Véronique Brunet, historienne de l’art auteure conférencière   .

Palais de justice Salle 15 Palais de Justice Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   saast@wanadoo.fr

English : Conférence SAAST Gabriel Voisin l’aviateur-constructeur cher aux Tournugeois

German : Conférence SAAST Gabriel Voisin l’aviateur-constructeur cher aux Tournugeois

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence SAAST Gabriel Voisin l’aviateur-constructeur cher aux Tournugeois Tournus a été mis à jour le 2025-11-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II