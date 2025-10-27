Conférence SAAST Musées et bibliothèques dans l’oeuvre d’Albert Thibaudet Salle 15 palais de justice Tournus
Conférence SAAST Musées et bibliothèques dans l’oeuvre d’Albert Thibaudet Salle 15 palais de justice Tournus lundi 27 octobre 2025.
Conférence SAAST Musées et bibliothèques dans l’oeuvre d’Albert Thibaudet
Salle 15 palais de justice Rue des casernes Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-27 18:30:00
fin : 2025-10-27
2025-10-27
Musées et bibliothèques dans l’oeuvre d’Albert Thibaudet , par Théo Millot , archiviste à la cour national du droit d’asile, doctorant en lettres à la Sorbonne .
Salle 15 palais de justice Rue des casernes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saast@wanadoo.fr
Conférence SAAST Musées et bibliothèques dans l'oeuvre d'Albert Thibaudet
