Conférence SAAST Nos paysages, reflet de la vie de la planète Salle 15 palais de justice Tournus
Conférence SAAST Nos paysages, reflet de la vie de la planète Salle 15 palais de justice Tournus lundi 26 janvier 2026.
Conférence SAAST Nos paysages, reflet de la vie de la planète
Salle 15 palais de justice Rue des casernes Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 18:30:00
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Conférence SAAST Nos paysages, reflet de la vie de la planète .
Salle 15 palais de justice Rue des casernes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saast@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence SAAST Nos paysages, reflet de la vie de la planète
L’événement Conférence SAAST Nos paysages, reflet de la vie de la planète Tournus a été mis à jour le 2026-01-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II