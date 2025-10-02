Conférence Sacha Guitry rue du Bassin Courseulles-sur-Mer
rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-02 15:00:00
fin : 2025-10-02 17:00:00
2025-10-02
Thierry Geffrotin , journaliste, écrivain et musicien, propose un après midi avec Sacha Guitry
rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 44 00 81 94 cercledescultures@gmail.com
English : Conférence Sacha Guitry
Thierry Geffrotin , journalist, writer and musician, offers an afternoon with Sacha Guitry
German : Conférence Sacha Guitry
Thierry Geffrotin , Journalist, Schriftsteller und Musiker, schlägt einen Nachmittag mit Sacha Guitry vor
Italiano :
Thierry Geffrotin , giornalista, scrittore e musicista, propone un pomeriggio con Sacha Guitry
Espanol :
Thierry Geffrotin, periodista, escritor y músico, le invita a una tarde con Sacha Guitry
