CONFÉRENCE SAGESSE ET ÉMOTIONS DU TUMULTE À LA LUCIDITÉ Montpellier

CONFÉRENCE SAGESSE ET ÉMOTIONS DU TUMULTE À LA LUCIDITÉ

105 Rue Gilles Martinet Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Eric commencera par exposer la vision de grands philosophes sur cette thématique de la sagesse (plan de la conférence partie philosophique).

Puis, Gilles nous enseignera comment passer du chaos émotionnel à la paix intérieure en découvrant les clés de la liberté intérieure et de l’accueil du réel…Nous aurons enfin un temps pour les questions/réponses

samedi 6 décembre 2025 de 11h à 12h30

(accueil à partir de 10h30 avec café/thé offert)

10€ par personne (café/thé offert + conférence)

14€ par personne (café/thé offert + conférence + cocktail apéritif) .

105 Rue Gilles Martinet Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 23 79 34 91 contact@thema-cafe.fr

English :

Eric will begin by outlining the vision of the great philosophers on this theme of wisdom (outline of the philosophical part of the conference).

German :

Eric wird zunächst die Ansichten großer Philosophen zu diesem Thema der Weisheit darlegen (Plan des Vortrags philosophischer Teil).

Italiano :

Eric inizierà esponendo la visione dei grandi filosofi su questo tema della saggezza (schema della parte filosofica della conferenza).

Espanol :

Eric comenzará exponiendo la visión de los grandes filósofos sobre este tema de la sabiduría (esquema de la parte filosófica de la conferencia).

