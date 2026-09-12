conférence: Saint-Amand au son du canon: une ville occupée (1651-1653), Forteresse de Montrond, Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

conférence: Saint-Amand au son du canon: une ville occupée (1651-1653) Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30 Forteresse de Montrond Cher

lieu exact à préciser selon la météo: sur le site de la forteresse si beau temps, dans les salles d’exposition au pied de la forteresse en cas de mauvais temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Saint-Amand au son du canon: une ville occupée (1651-1653)

Un siège long, à l’issue jusqu’au bout incertaine: la forteresse de Montrond résiste à l’armée royale. La vie quotidienne des assiégeants, les troupes engagées, la reddition du château et sa démolition racontées par les archives de l’époque.

Forteresse de Montrond Allée du Prince de Condé, 18200 Saint-Amand-Montrond, France Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire 0248964276 http://www.ville-saint-amand-montrond.fr/la-forteresse-de-montrond-f-66.html La forteresse de Montrond est la seule fortification bastionnée édifiée dans le centre de la France. Ses origines remontent au XIIIe siècle.

Totalement agrandie et aménagée par Sully au début du XVIIe siècle, elle fut ensuite dotée d’un très puissant système de fortifications bastionnées conçu par Jean Sarrazin pour le Prince de Condé.

La visite permet de découvrir les fortifications dont le bastion du Grand Cavalier et ses galeries souterraines, mais aussi la haute cour, symbole de l’habitat seigneurial médiéval, où sont évoqués le corps du logis, sa cave voûtée et le donjon. Le point de départ des visites a lieu le local, face à l’entrée du parking, allée du Prince de Condé, au pied de la forteresse.

Saint-Amand au son du canon: une ville occupée (1651-1653)

© Olivier Trotignon