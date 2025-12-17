Conférence prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

Conférence

En ouverture de l’exposition de Log Cabin, Charles-Edouard de Broin, passionné de patchwork, nous plonge dans l’histoire de la société américaine.

Le log cabin est un bloc de patchwork, constitué d’un carré central et de bandelettes.

La construction de ce bloc part du carré central, puis on ajoute bandelette après bandelette, en tournant autour du carré central, souvent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. .

