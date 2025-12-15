Conférence Saint Françoise d’Assise dans la Musique Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence Saint Françoise d’Assise dans la Musique

Mercredi 7 janvier 2026 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-07 18:00:00

fin : 2026-01-07 19:30:00

2026-01-07

Saint François d’Assise dans la Musique Ghirlanda di fioretti musicali par Oliviier Braux, Conseiller culturel des Amis du Festival

En 1863, l’abbé Liszt imagine en musique la prédication du saint d’Assise aux plus musiciennes des créatures divines. En 1983, le plus savant ornithologue parmi les musiciens, Olivier Messiaen (1908-1992), consacre à François un opéra qui déploie le chant de 34 oiseaux !

Entre temps, Gabriel Pierné dessine d’admirables Paysages franciscains (1920), tandis que Paul Hindemith célèbre dans une Nobilissima visione (1937) les noces mystiques du saint avec Dame Pauvreté. Uccellacci e uccellini. Des oiseaux gros et petits. .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

Saint Francis of Assisi in Music: Ghirlanda di fioretti musicali by Oliviier Braux, Cultural Advisor to the Friends of the Festival

