Conférence « Saint Julien, culte et représentation d’un saint local au Moyen Âge » Asnières-sur-Vègre samedi 27 septembre 2025.

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Début : 2025-09-27 17:00:00

Qui est saint Julien et que représente-t-il pour les habitants du Maine au Moyen Âge ?

Le personnage légendaire de saint Julien acquiert une notoriété croissante au cours du Moyen Âge, jusqu’à devenir le saint patron du diocèse et être considéré comme le fondateur du christianisme en Sarthe.

Les travaux récents montrent cependant que son culte correspond à l’affirmation d’une institution, celle de la cathédrale, prise en main d’abord par les évêques puis par le chapitre. Les représentations de Julien montrent l’essor et la diffusion d’un culte avant tout local, fortement lié à l’institution cathédrale.

> À découvrir avec Vincent Corriol, professeur d’histoire médiévale à l’Université du Mans.

> En partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières .

English :

Who was Saint Julien and what did he mean to the people of Maine in the Middle Ages?

German :

Wer ist der Heilige Julian und was bedeutet er für die Bewohner von Maine im Mittelalter?

Italiano :

Chi era San Giuliano e cosa significava per gli abitanti del Maine nel Medioevo?

Espanol :

¿Quién era San Julián y qué significaba para los habitantes de Maine en la Edad Media?

