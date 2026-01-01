CONFÉRENCE au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
CONFÉRENCE au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste vendredi 30 janvier 2026.
CONFÉRENCE
au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-30 19:30:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
CONFÉRENCE >> SAINT-EXUPÉRY LE VISIONNAIRE SA PENSÉE, SON OEUVRE ET LE PETIT PRINCE
animée par l’écrivain Olivier Larrègle
Cette conférence explore la profondeur humaniste de Saint-Exupéry et la vision prophétique d’Antoine de Saint-Exupéry, à travers ses écrits et son parcours singulier et comment Le Petit Prince en est le missionnaire.
.
au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr
English :
LECTURE >> SAINT-EXUPÉRY THE VISIONARY: HIS THOUGHT, HIS WORK AND THE LITTLE PRINCE
hosted by writer Olivier Larrègle
This lecture explores Saint-Exupéry’s humanist depth and Antoine de Saint-Exupéry’s prophetic vision, through his writings and his singular journey, and how The Little Prince is its missionary.
