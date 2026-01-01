CONFÉRENCE

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-30 19:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

CONFÉRENCE >> SAINT-EXUPÉRY LE VISIONNAIRE SA PENSÉE, SON OEUVRE ET LE PETIT PRINCE

animée par l’écrivain Olivier Larrègle

Cette conférence explore la profondeur humaniste de Saint-Exupéry et la vision prophétique d’Antoine de Saint-Exupéry, à travers ses écrits et son parcours singulier et comment Le Petit Prince en est le missionnaire.

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

LECTURE >> SAINT-EXUPÉRY THE VISIONARY: HIS THOUGHT, HIS WORK AND THE LITTLE PRINCE

hosted by writer Olivier Larrègle

This lecture explores Saint-Exupéry’s humanist depth and Antoine de Saint-Exupéry’s prophetic vision, through his writings and his singular journey, and how The Little Prince is its missionary.

