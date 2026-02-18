Conférence Place Gilles Possémé Saint-Marcel

Conférence

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Musée de la Résistance en Bretagne a le plaisir d’accueillir, le samedi 7 mars, pour une conférence autour de son ouvrage 1944 Meurtre d’une femme de l’ombre Evelyne Clopet parachutée en France occupée .

Le 4 juillet 1944, Evelyne Clopet, 22 ans, est parachutée au sud du Mans avec sept camarades. Leur mission une opération de renseignement militaire ultra-secrète dirigée par les Services Secrets américains (OSS), dans le cadre du Plan Sussex, opération clandestine tripartite réunissant les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

Un mois plus tard, Evelyne est retrouvée assassinée avec quatre de ses compagnons. Aujourd’hui encore, de nombreuses zones d’ombre entourent cette opération clandestine méconnue liée au Débarquement de Normandie.

Sa tante, Sylvie Kabina Clopet, s’est lancée sur les traces d’Evelyne, dans une quête familiale et historique de plus de 10 ans à travers les archives américaines, britanniques, allemandes et françaises, dont certaines récemment déclassifiées. Son livre est le fruit de cette enquête rigoureuse et passionnée.

️ Fille de Robert Clopet, ancien de la 2e DB du général Leclerc, Sylvie Kabina Clopet est diplômée de la Sorbonne et de l’Institut des langues orientales. Elle dirige aujourd’hui le bureau de management musical européen Toccata Europe à Stuttgart et a reçu fin 2025 la Médaille du Traité de l’Élysée pour son engagement en faveur des relations culturelles franco-allemandes et européennes.

Samedi 7 mars 2026 de 15h à 17h30

Musée de la Résistance en Bretagne Auditorium Gilles Possémé Saint-Marcel

️ Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

La conférence sera précédée de 15min réalisé par Carl Colby

Place Gilles Possémé Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

