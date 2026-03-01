Conférence/ Saint Michel de Frigolet et l’Ordre des Prémontrés Salle de Béthanie Tarascon

Conférence/ Saint Michel de Frigolet et l’Ordre des Prémontrés

Samedi 14 mars 2026 de 14h30 à 16h. Salle de Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

Le Père Bernard Ardura, Président émérite du Comité pontifical des sciences historiques et Procureur Général de l’Ordre des Prémontrés nous raconte Saint Michel de Frigolet et l’Ordre des Prémontrés !

Au coeur de la Montagnette, une communauté religieuse s’est implantée depuis presque un millénaire malgré les vicissitudes de l’histoire. Après l’antique monastère de la Montagnette au Moyen-Âge, vers le 13ème siècle, s’est installée une communauté de chanoines réguliers ! Un moment riche en histoire sur l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet ! .

Salle de Béthanie 2 rue Fléchier Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieuxtarascon@gmail.com

Father Bernard Ardura, President Emeritus of the Pontifical Committee for Historical Sciences and Procurator General of the Premonstratensian Order, tells us about Saint Michel de Frigolet and the Premonstratensian Order!

