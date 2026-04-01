Souvigny

Conférence Saint Odilon et la naissance d’un pèlerinage

Salle du Cénacle du Prieuré de Souvigny Souvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Conférence présentée par le centre diocésain et Art Culture et Foi.

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Salle du Cénacle du Prieuré de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 10 50

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English :

Conference presented by the diocesan center and Art Culture et Foi.

L’événement Conférence Saint Odilon et la naissance d’un pèlerinage Souvigny a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région