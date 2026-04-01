Conférence Saint Odilon et la naissance d’un pèlerinage Souvigny
Conférence Saint Odilon et la naissance d’un pèlerinage Souvigny dimanche 12 avril 2026.
Souvigny
Conférence Saint Odilon et la naissance d’un pèlerinage
Salle du Cénacle du Prieuré de Souvigny Souvigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Conférence présentée par le centre diocésain et Art Culture et Foi.
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Salle du Cénacle du Prieuré de Souvigny Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 10 50
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English :
Conference presented by the diocesan center and Art Culture et Foi.
L’événement Conférence Saint Odilon et la naissance d’un pèlerinage Souvigny a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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