Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax
2025-12-02
2025-12-02
Ruptures et avant-gardes dans la photographie de l’entre-deux-guerres, par Claude Pitot (Conférencier spécialisé en histoire et théorie de la photographie)
PS: Cette conférence remplace celle de Monsieur Jean-Paul Lamarque sur l’Eldorado qui se tiendra au mois de mars. .
+33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
