Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Conférence

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Steven Spielberg, auteur de Blockbuster?

Il aura fallu des années bien des années pour reconnaitre chez ce faiseur populaire un véritable auteur.

Par Hervé Tourneur, conférencier spécialisé en cinéma. .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com

