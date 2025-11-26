Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Steven Spielberg, auteur de Blockbuster?
Il aura fallu des années bien des années pour reconnaitre chez ce faiseur populaire un véritable auteur.
Par Hervé Tourneur, conférencier spécialisé en cinéma. .
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
