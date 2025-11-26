Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax mardi 3 mars 2026.
Conférence
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
A la recherche de l’Eldorado.
Après avoir recherché en vain, au cœur de l’Amazonie, le mythique royaume, les Conquistadors iront piller la montagne d’argent de Potosi. Mais l’Eldorado a-t-il existé?
Par Jean-Paul Lamarque. .
Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
