Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax jeudi 23 avril 2026.
Conférence
Salle Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 7 – 7 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Dominique Vivant Denon (1747-1825). Favori sous Louis XIV, diplomate sous Louis XVI, Napoléon confie à ce dessinateur et graveur de talent le musée du Louvre. Il fera de Paris une capitale artistique. .
Salle Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence
L’événement Conférence Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Grand Dax