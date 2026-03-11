Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Conférence

Salle Félix Arnaudin 30, rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Libres ou soumis? La question de la surveillance dans les sociétés contemporaines, par Christophe Lamoure, philosophe. .

Salle Félix Arnaudin 30, rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com

Conférence

