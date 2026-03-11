Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax mardi 28 avril 2026.
Conférence
Salle Félix Arnaudin 30, rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Libres ou soumis? La question de la surveillance dans les sociétés contemporaines, par Christophe Lamoure, philosophe. .
Salle Félix Arnaudin 30, rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence
L’événement Conférence Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Grand Dax