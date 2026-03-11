Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
Conférence Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax mardi 12 mai 2026.
Salle Félix Arnaudin 30 rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax
2026-05-12
2026-05-12
Federico Fellini, du néo-réalisme à l’onirisme.
Comment le style du réalisateur a évolué tout au long de ses quarante années de cinéma, de quelle manière l’onirisme a été pour lui un vecteur de réalisme, par Hervé Tourneur. .
+33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com
