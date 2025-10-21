Conférence Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux

Conférence Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux mardi 21 octobre 2025.

Centre de congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-10-21 18:00:00

2025-10-21

L’association des Amis de Saint-Quay-Portrieux et ses environs vous convie à une conférence animée par Guy PRIGENT, ethnologue et spécialiste des patrimoines littoraux sur le peintre Louis-Marie FAUDACQ (1840-1916), témoin de la vie maritime du Trégor-Goëlo. .

